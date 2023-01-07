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В Минэнерго Турции оценили разведанные запасы газа в Черном море

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Strait Talk/YouTube

Министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез заявил, что разведанных запасов газа в Черном море для населения Турции хватит на 33 года. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам министра, разведанные запасы газа в месторождении «Сакарья» в турецком секторе Черного моря достигают 710 млрд кубометров, чего хватит для 33-летнего спроса населения Турции.

Донмез добавил, что использование природного газа из месторождения «Сакарья» будет более экономичным, чем импорт газа. За 4 года планируется достичь максимального уровня добычи газа, что позволит сократить импорт на 30%.

Ранее политик сообщал, что Турция ведет переговоры с Россией по вопросу строительства второй в стране АЭС в черноморской провинции Синоп. Условия строительства АЭС в Синопе могут быть другими по сравнению с АЭС «Аккую».

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