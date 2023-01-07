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LRT: численность населения Литвы к 2045 году может «драматически» сократиться до 2 млн человек

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Ints Kalnins/Reuters

В ближайшие 22 года численность населения Литвы может сократиться с нынешних 2,841 млн человек до 2 млн. Данная тенденция будет устойчивой вплоть до 2045 года, сообщает местный портал национального радио и телевидения LRT со ссылкой на соответствующий прогноз рабочей группы Сейма.

«Рабочая группа Сейма по вопросам демографии подготовила прогноз динамики народонаселения на период до 2045 года. Население Литвы к тому времени драматически уменьшится до 2 млн человек», — говорится в материале.

Для сравнения, в 1992 году численность населения Литвы составляла 3,7 млн человек. За последние 30 лет этот показатель сократился почти на 1 млн (на 860 тыс.). К 2030 году численность населения страны, по оценкам рабочей группы Сейма, составит около 2,5 млн человек, а еще через 15 лет сократится на 500 тыс., уточняется в заметке.

21 сентября президент Литвы Гитанас Науседа обратился к руководителям фракций Сейма с письмом, в котором указал на выделение около €1,3 млрд в качестве финансовой поддержки населению Литвы на фоне роста цен на электроэнергию. Размер помощи окажется на уровне 1,9% местного ВВП.

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