Аналитик Дмитриев: стоимость импортных кормов для домашних животных в России увеличилась на 30–70%

В ноябре--декабре стоимость зарубежных кормов для домашних животных в России увеличилась в среднем на 30–70% в годовом выражении. Одними из ключевых причин стали логистические затруднения, а также общее сокращение ассортимента продукции на внутреннем рынке и приостановкой инвестиций со стороны ряда производителей в связи с международными санкциями, приводит слова президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева РБК.

«Сокращение ассортимента импортных кормов из-за ограничений на их ввоз привело к тому, что цены на них в ноябре-декабре этого года выросли от 30% до 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил Дмитриев.

По его словам, на удорожание кормов на российском рынке также повлиял рост цен на энергоносители и усложнение доставки продукции до прилавков магазинов. В итоге вслед за импортными кормами увеличилась стоимость и российских.

«Если раньше на долю транспортировки приходилось 10% стоимости кормов, то сейчас она может доходить до 50%. Вслед за импортными подорожали, по его словам, и корма российского производства — от 15% до 30% в годовом выражении: повлияла стоимость сырья и энергоносителей, проблемы с упаковкой», — заключил Дмитриев.

10 ноября агентство ТАСС со ссылкой на слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщило, что в Москве инвесторам без торгов передадут в аренду два участка для возведения заводов. Предприятия будут предназначаться для производства кормов для животных и строительных материалов.