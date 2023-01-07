В Минсельхозе Казахстана назвали причины закрытия McDonald's в стране

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана назвали причины закрытия сети ресторанов McDonald's в стране. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

«Сеть ресторанов McDonald's снабжалась российскими мясными продуктами и полуфабрикатами, где у компании находились крупные распределительные центры. Но в связи с отъездом Mcdonald's из России возникла проблема с поставками сырья», — говорится в сообщении.

В Минсельхозе подчеркнули, что представители компании выразили готовность перейти на казахскую продукцию, однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло бы некоторое время. В McDonald's даже заявили, что готовы содействовать ускорению и упрощению процедур доставки продукции из третьих стран для предотвращения закрытия ресторанов в стране, уточняет Минсельхоз.

Также отмечается, что компания-поставщик должна пройти специальную сертификацию и в начале 2023 года планировались работы по аудиту предприятий. Однако из-за закрытия ресторанов аудит проведен не был, указало ведомство.

В мае 2022 года в McDonald's объявили об уходе с российского рынка после 32 лет работы в стране. Компания инициировала процесс продажи бизнеса в РФ, объяснив свое решение операционными сложностями и гуманитарным кризисом в связи с российской спецоперацией на Украине.

В начале января 2023-го компания также сообщила, что прекращает работу в Казахстане. Уточнялось, что рестораны будут открыты в республике под новым названием.