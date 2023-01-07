Аналитики допустили ослабление курса российской валюты к доллару до 75-80 рублей по итогам 2023 года

К концу 2023 года курс российской валюты к американскому доллару может ослабнуть до 75-80 рублей. Этому будут способствовать несколько ключевых факторов, включая снижение объемов экспорта и роста импорта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы финансовых аналитиков.

По итогам 2022 года курс американской валюты остановился на отметке 69,9 рублей за доллар. С января мировая резервная валюта потеряла более 4,7 руб., отмечается в статье.

«В нынешнем году участники рынка сомневаются в продолжении тренда на укрепление рубля, который на фоне снижения экспорта и роста импорта может вернуться к уровням 75–80 руб./$», — говорится в материале.

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, объемы российского экспорта по итогам 2023 года сократятся на 14%, до $540 млрд. В то же время размеры импорта увеличатся на 18%, до $400 млрд за счет переориентации логистических цепочек с Запада на Восток.

6 января аналитик международной инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимир Чернов спрогнозировал рост курсов доллара и евро к российской валюте. Европейская валюта в ближайшую одну-две недели вырастет до 80 рублей, а доллар в течение 2023 года может подорожать до 75–80 руб.