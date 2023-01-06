Аналитик Freedom Finance спрогнозировал рост курса доллара и евро

Курс доллара и евро поднимется в 2023 году. Такое прогноз сделал аналитик международной инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT.

«Российский рубль начал 2023 год со снижения к американскому доллару и китайскому юаню, но при этом он укрепляется к евро», — рассказал Чернов.

По его словам, падение стоимости национальной российской валюты происходит на фоне снижения мировых цен на нефть, из-за чего падают экспортные доходы страны.

Аналитик Freedom Finance полагает, что европейская валюта в ближайшую одну-две недели вырастет до 80 руб, доллар — в течение 2023 года может подорожать до 75 — 80 руб.

К 14:25 (по мск) американская валюта на Московской бирже стоит 71,86, евро — 75,63 руб.

На этой неделе сообщалось, что цена нефти эталонной североморской марки Brent падала ниже $78 за баррель впервые с 12 декабря 2022 года.

4 января евро поднимался до 76 руб. впервые в 2023 году, доллар стоил 71,47.

До этого ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин выразил мнение, согласно которому рубль начнет укрепляться после январских праздников.