«Страна.ua»: задержанного во Франции украинского олигарха Жеваго освободили под залог

Суд во Франции решил освободить под залог украинского олигарха Константина Жеваго. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Украинский олигарх Константин Жеваго, задержанный во Франции по запросу Украины, вышел на свободу по решению французского суда под залог в один миллион евро», — сказано в сообщении.

Отмечается, что следующее заседание по вопросу об экстрадиции олигарха пройдет 19 января.

Миллиардера и экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, находящегося в розыске с 2019 года, задержали в Куршевеле во Франции. Киев направлял ходатайства о заключении олигарха под стражу в 38 разных стран. Сам он в момент задержания попытался оспорить правомерность действий французских властей, но ему это не удалось. На Украине миллиардера обвиняют в растратах банка «Финансы и кредит», в котором он был акционером. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».