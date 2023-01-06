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«Страна.ua»: задержанного во Франции украинского олигарха Жеваго освободили под залог

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Depositphotos

Суд во Франции решил освободить под залог украинского олигарха Константина Жеваго. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Украинский олигарх Константин Жеваго, задержанный во Франции по запросу Украины, вышел на свободу по решению французского суда под залог в один миллион евро», — сказано в сообщении.

Отмечается, что следующее заседание по вопросу об экстрадиции олигарха пройдет 19 января.

Миллиардера и экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, находящегося в розыске с 2019 года, задержали в Куршевеле во Франции. Киев направлял ходатайства о заключении олигарха под стражу в 38 разных стран. Сам он в момент задержания попытался оспорить правомерность действий французских властей, но ему это не удалось. На Украине миллиардера обвиняют в растратах банка «Финансы и кредит», в котором он был акционером. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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