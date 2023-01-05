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Белоруссия планирует строить порт в РФ с помощью кредитов российских банков

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявил, что страна намерена построить порт в России с привлечением кредитных ресурсов российских банков. Об этом он сообщил информагентству «Белта».

По его словам, Минск будет контролировать заход судов и отправлять через порт белорусские экспортные грузы.

Он добавил, что это масштабный проект для страны, который требует более детального изучения.

Ранее министр экономики Александр Червяков заявил, что ВВП Беларуси вырос на 7% за 11 месяцев 2022 года.

Он отметил, что этот уровень обеспечен ростом самого номинального ВВП и стабильностью национальной валюты.

По словам Червякова, Белоруссия компенсировала потери экспорта, связанные с западными санкциями, на 80%.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии якобы «выдержала санкции Запада в 2022 году». Позднее он сказал, что власти наблюдают «определенное хорошее оживление и рост экономики в целом», но видят наличие проблем на предприятиях и отмечают, что в экономике республики «не все так хорошо».

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