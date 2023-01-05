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Управляющий Edison заявил, что итальянская компания прекратила закупки газа в России

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Главный управляющий итальянской энергетической компании Edison Никола Монти заявил, что контракт компании на получение российского газа прекратился 31 декабря 2022 года. Об этом он сообщил в интервью газете La Stampa.

«Edison 31 декабря закрыла контракт с Россией. Наш пакет диверсифицирован и независим, который позволяет нам обеспечивать 20% национального спроса, но все операторы сейчас заняты поиском замещения российских источников», — сказал главный управляющий Edison.

По словам Монти, для полной замены российских поставок операторам понадобится два-три года. Также он отметил, что в распоряжении Италии нет достаточных мощностей по регазификации сжиженного природного газа (СПГ), который могут импортировать из США.

Италия ежегодно покупала у России до 29 млрд куб. м газа. Этот объем обеспечивал 40% всей потребности страны в топливе. Рим намерен полностью заменить российский газ к 2024 году.

В конце октября глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италия смогла добиться увеличения поставок газа из Алжира.

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