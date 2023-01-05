Министр экономики Белоруссии сообщил о росте ВВП страны в 2022 году

Министр экономики Александр Червяков заявил, что ВВП Беларуси вырос на 7% за 11 месяцев 2022 года, передает Sputnik.

«За 11 месяцев 2022 года темп роста ВВП составил более 107% и достиг $62 млрд», — рассказал министр.

Он отметил, что этот уровень обеспечен ростом самого номинального ВВП и стабильностью национальной валюты.

По словам Червякова, Белоруссия компенсировала потери экспорта, связанные с западными санкциями, на 80%.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии выдержала санкции Запада в 2022 году. Позднее он сказал, что власти наблюдают «определенное хорошее оживление и рост экономики в целом», но видят наличие проблем на предприятиях и отмечают, что в экономике республики «не все так хорошо».