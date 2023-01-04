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Bloomberg сообщил о возможном уходе McDonald's из Казахстана

Bloomberg: McDonald's может покинуть Казахстан из-за проблем с поставками мяса из РФ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Американская компания McDonald's намерена уйти из Казахстана. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По их информации, одной из основных причин возможного прекращения работы сети американских ресторанов быстрого питания в республике являются перебои в поставках продуктов. Как заявили источники агентства, руководство McDonald's после начала специальной военной операции РФ на Украине запретило местной компании ТОО «Food Solutions KZ», которой принадлежит 24 ресторана McDonald's, закупать мясные котлеты в России. По информации Bloomberg, руководство казахстанской компании не смогло перестроить схему поставок, так как закупка продукции в странах Европы и ее доставка по более высоким ценам привела бы к тому, что рестораны в Казахстане работали бы в убыток.

Также агентство указало, что дальнейшая работа ресторанов сети в республике осложняется тем, что предприниматель, владелец франшизы McDonald's в Казахстане, Белоруссии и в некоторых регионах России Кайрат Боранбаев находится под стражей. Он был задержан в середине марта в рамках уголовного дела по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

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