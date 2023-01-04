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Власти Турции планируют провести международный газовый саммит в феврале

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Strait Talk/YouTube

В Минэнерго Турции завили, что планируют провести международный газовый саммит в феврале. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в ходе визита в Северную Македонию в эфире телеканала CNN Turk.

По словам Донмеза, турецкие предприниматели в Северной Македонии вносят значительный вклад в решение важных задач уж сейчас.

Министр подчеркнул, что на газовый саммит, запланированный на февраль, уже приглашен министр экономики Северной Македонии. Он также добавил, что газовая инфраструктура Турции становится доступной для других стран региона.

Ранее сообщалось, что Турция и Болгария подписали соглашение по доставке 1,5 млрд кубов газа в год.

Болгарский газовый оператор «Булгаргаз» также планировал подписать соглашение с турецкой энергетической госкомпанией «Боташ» о доступе к терминалам сжиженного газа и турецкой газопереносной сети.

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