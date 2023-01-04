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N-TV: больницы в ФРГ оказались на грани банкротства без помощи государства

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Fabrizio Bensch/Reuters

Больницы в Германии оказались на грани банкротства из-за отсутствия помощи со стороны государства. Об этом сообщает N-TV со ссылкой на данные Ассоциации больниц ФРГ.

По информации портала, в немецких медучреждениях наблюдаются высокие затраты, нехватка персонала и, как следствие, снижение количества заболевших. От банкротства больницы могут спасти только государственные субсидии.

«Возобновление мер по финансовой стабилизации больниц со стороны федерального правительства, земель и больничных касс является насущной необходимостью», — говорится в публикации.

Ранее британцев призывали не напиваться на фоне роста времени ожидания в скорой помощи. Об этом говорил комиссар службы скорой помощи Святого Иоанна Майк Гиббонс. Это первый за два года Новый год, которые жители страны встречали без ограничительных мер.

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