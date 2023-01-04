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В Индонезии запустят собственную криптовалютную биржу

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Правительство Индонезии запустит национальную криптобиржу в рамках реформы финансового сектора, сообщило агентство Bloomberg.

Проект планируют завершить в 2023 году до того, как полномочия по надзору за оборотом криптовалют в стране перейдут новому регулятору.

В настоящее время надзорном за криптоактивами в Индонезии занимается местное Агентство по регулированию торговли товарными фьючерсами (BAPPEBTI). Представитель этого ведомства рассказал, что в течение последующих следующих двух лет Управление по финансовым услугам (FSA) возьмет на себя эту задачу.

Во второй половине декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила о двух компаниях, куда разорившаяся криптобиржа FTX направила $200 млн средств своих клиентов.

В конце декабря старший аналитик компании Esperio Антон Быков предостерег, что крупнейшая в мире криптобиржа Binance имеет несколько существенных рисков для клиентов из России, но не была замечена в каких-либо махинациях.

До этого генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао предупредил сотрудников компании о трудных временах впереди из-за начала тщательных проверок активов.

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