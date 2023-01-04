В «БКС Мир инвестиций» спрогнозировали отсутствие банковского кризиса в России в 2023 году

Кризиса в банковском секторе России, США и Азии в 2023 году не случится, но такой сценарий возможен на европейском рынке. Такое мнение выразил в разговоре с агентством РИА Новости эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Как отметил Зельцер, банковский кризис может произойти в Европе из-за падения промышленного производства в еврозоне, дорогих энергоресурсов, высокой инфляции и взлетевшей стоимости фондирования.

«В России банковского кризиса вообще не ожидается, поскольку экономика отлучена от западных тенденций движения капитала, потоки ограничены, связи нарушены. А внутренняя ликвидность банковской системы достаточна», — ответил он на вопрос о вероятности кризиса в 2023 году на российской территории.

Аналогичное мнение выразил заместитель гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Александр Сараев. По его словам, снижение ставок создало предпосылки для позитивной динамики кредитования и восстановления прибыльности российского банковского сектора.

На этой неделе глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер заявил, что санкции Запада после начала спецоперации на Украине не смогли оказать сильное давление на российскую экономику, так как ситуация была урегулирована с помощью политики Банка России и средствами от продажи энергоресурсов.