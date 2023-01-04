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Продажи водки в России выросли на 6%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Объем продаж водки в России вырос на 6% с января по ноябрь 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

За указанный период в России продали 68,8 млн декалитров против 64,9 млн в 2021 году.

По словам главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, 6% за 11 месяц — это существенный рост, обычно продажи этого алкогольного напитка растут не так динамично. Среди факторов, влияющих на рост, Дробиза назвал ограничения на полеты в Европу

«Средний класс в прошлом году чаще оставался в стране, в несколько раз упали передвижения обеспеченных россиян по миру. А значит, средства, которые люди обычно тратили за границей, расходовали внутри страны, покупая в том числе отечественные крепкие напитки», — сказал главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

В конце декабря стало известно, что с 1 января 2023 года минимальную розничную цену за 0,5 литра водки в России повысят с 261 руб. до 281 руб.

Затем глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин объяснил, что власти решили поднять минимальную стоимость водки, игристых вин, бренди и коньяка, чтобы не было контрафакта.

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