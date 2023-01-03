Еврокомиссия будет перечислять средства макрофинансовой помощи Украине ежемесячно

Еврокомиссия (ЕК) намерена перечислять средства новой макрофинансовой помощи Украине на €18 млрд на ежемесячной основе. Об этом заявила пресс-секретарь ЕК Дана Спинан на брифинге, передает РИА Новости.

«Мы начнем перечисления ежемесячными предсказуемыми траншами Украине в течение года», — сказала Спинан.

9 ноября ЕК предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на €18 млрд на 2023 год. Позже глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявлял, что ЕС согласовал эту помощь. Сумма будет передана Украине на протяжении 2023 года, подобно тому, как были выделены средства в 2022 году — по частям и в качестве кредитов по льготным условиям выплаты.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она пообещала помощь и добавила, что намерена встретиться с Зеленским на территории Украины.