В Госдуме назвали сроки запуска исламского банкинга

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что кредитные организации в России могут начать предоставлять финансовые продукты по принципам исламского банкинга уже в феврале 2023 года. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

Он отметил, что Госдума примет законопроект об исламском банкинге во втором и в третьем чтениях уже в январе. Уточняется, что в пилотном проекте будут участвовать Татарстан, Чечня, Дагестан и Башкортостан.

Кроме того, в Центробанке изданию сообщили, что концептуально поддерживают законопроект о проведении такого эксперимента.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает проведение эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех регионах России — Чечне, Башкирии, Дагестане и Татарстане. Согласно документу, эксперимент начнется 1 февраля 2023 года. Срок его проведения — два года. По согласованию правительства, он может быть продлен.

До этого Аксаков заявлял, что закон об исламском банкинге может быть принят Госдумой во втором и третьем чтениях в начале 2023 года — в январе-феврале. По его словам, депутатам еще предстоит согласовать некоторые нюансы по реализации исламского банкинга в России.