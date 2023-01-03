Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Самый высокий доход в 2023 году ждут мужчины из индустрии красоты

РБК: мужчины из индустрии красоты рассчитывают в 2023 году получать 133 тыс. рублей в месяц

close
100%
Depositphotos

Мужчины в России ожидают получать около 101,3 руб. в месяц в 2023 году, а женщины — 68,8 тыс. руб., сообщает РБК со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «Подработка.ру».

Самый высокий доход планируют получать мужчины, работающие в индустрии красоты, — около 133 тыс. руб. На втором месте находятся сотрудники банковской сферы, которые рассчитывают получать около 122 тыс. руб.

На третьем месте расположилась сфера общественного питания, работники которой рассчитывают на доход выше 100 тыс. руб.

Женщины из сферы красоты хотят получать более 114 тыс., сотрудницы сферы ИТ — 89 тыс., юристы — 86,3 тыс. руб.

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации заявила, что разрыв между зарплатами женщин и мужчин в России сокращается, однако остается на высоком уровне — почти 28%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть