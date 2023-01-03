Самый высокий доход в 2023 году ждут мужчины из индустрии красоты

Мужчины в России ожидают получать около 101,3 руб. в месяц в 2023 году, а женщины — 68,8 тыс. руб., сообщает РБК со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «Подработка.ру».

Самый высокий доход планируют получать мужчины, работающие в индустрии красоты, — около 133 тыс. руб. На втором месте находятся сотрудники банковской сферы, которые рассчитывают получать около 122 тыс. руб.

На третьем месте расположилась сфера общественного питания, работники которой рассчитывают на доход выше 100 тыс. руб.

Женщины из сферы красоты хотят получать более 114 тыс., сотрудницы сферы ИТ — 89 тыс., юристы — 86,3 тыс. руб.

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации заявила, что разрыв между зарплатами женщин и мужчин в России сокращается, однако остается на высоком уровне — почти 28%.