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Французская компания GTT объявила о приостановке работы в России

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Brian Snyder/Reuters

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) объявила о решении приостановить работу на территории Российской Федерации, прекратив сотрудничество по контракту с российской судостроительной компанией «Звезда», который предусматривает строительство 15 газовозов ледокольного класса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что после проведения углубленного анализа последних двух пакетов санкции Евросоюза против Российской Федерации, которые предполагают запрещение предоставление инженерных услуг предприятиям РФ, GTT решила приостановить свою деятельность в России.

В компании подчеркнули, что с 8 января контракт с компанией «Звезда» будет приостановлен.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что республика предложила зарубежным компаниям, которые ушли из России, перейти на его территорию и открыть там офисы.

Тлеуберди отметил, что из-за санкций, введенных против России Евросоюзом и США, многие иностранные компании закрыли в РФ свои офисы и прекратили или приостановили там свою деятельность.

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