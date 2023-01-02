Россиянам рассказали об изменениях с оплатой общедомовых нужд

С начала 2023 года собственники будут оплачивать общедомовые нужды многоквартирного дома не по нормативу, а по фактическим показаниям домового прибора учета. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова агентству Prime.

В 2023 году управляющие компании с определенной периодичностью будут делать перерасчет с учетом поступившей от жильцов платы за общедомовые услуги и фактически понесенных расходов, пишет Prime.

Как напоминает агентство, все расходы собственники несут пропорционально размеру общей площади квартиры, а количество прописанных не имеет значение. Изменения вступили в силу с 1 сентября 2022 года, но расчет платежей по-новому начнется лишь в первом квартале 2023 года.

Основным минусом данного нововведения называют возможное увеличение платы с собственников за электричество для работы освещения в подъезде, лифта, домофонов, воды для уборки помещений и отопительных систем в случае их перерасхода.

Как считает Финогенова, управляющие компании больше не должны нести эти издержки. Она отметила, что теперь следить за перерасходом предлагается самим жильцам.

«Как технически это может быть осуществимо — большой вопрос, который, вероятно, будет раскрыт в дополнительных нормативных актах», — подчеркнула профессор и добавила, что в домах, где нет счетчика, общедомовые расходы будут оплачиваться согласно муниципальным нормативам.

В статье агентства также говорится, что положительной стороной данная решения станет более справедливый расчет общедомовых расходов. При бережливом потреблении доля оплаты собственников по счетчикам должна оказаться даже ниже прежней, считают в Prime.

Ранее комиссия по ЖКХ Общественного совета при Минстрое предложила повышать стоимость коммунальных платежей с учетом платежеспособности граждан.