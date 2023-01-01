Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Матвиенко сообщила, что РФ подтвердила готовность поставлять Бразилии удобрения

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Российская Федерация подтвердила готовность поставлять Бразилии необходимое количество удобрений, в частности минеральных, передает ТАСС.

Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Матвиенко напомнила, что Россия была и остается одним из главных экспортеров минеральных удобрений в Бразилию, которые играют очень важную роль в агропромышленном секторе в латиноамериканской стране.

Да Силва за день до своей инаугурации провел встречи с главами делегаций РФ и Украины.

Также Матвиенко сообщила, что передала да Силве послание Путина и подтвердила, что его ждут в Москве.

Второй тур президентских выборов прошел в Бразилии 30 октября. По итогам подсчета 99,01% голосов Лула да Силва получил 50,84%, его соперник, действующий президент страны Жаир Болсонару, набрал 49,16% голосов. Болсонару согласился передать власть Луле да Силве.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть