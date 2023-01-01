Матвиенко сообщила, что РФ подтвердила готовность поставлять Бразилии удобрения

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Российская Федерация подтвердила готовность поставлять Бразилии необходимое количество удобрений, в частности минеральных, передает ТАСС.

Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Матвиенко напомнила, что Россия была и остается одним из главных экспортеров минеральных удобрений в Бразилию, которые играют очень важную роль в агропромышленном секторе в латиноамериканской стране.

Да Силва за день до своей инаугурации провел встречи с главами делегаций РФ и Украины.

Также Матвиенко сообщила, что передала да Силве послание Путина и подтвердила, что его ждут в Москве.

Второй тур президентских выборов прошел в Бразилии 30 октября. По итогам подсчета 99,01% голосов Лула да Силва получил 50,84%, его соперник, действующий президент страны Жаир Болсонару, набрал 49,16% голосов. Болсонару согласился передать власть Луле да Силве.