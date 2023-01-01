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Обозреватель NI Кази заявил, что некоторые районы США могут остаться без света на годы

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Depositphotos

Обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази заявил, что США оказались на пороге энергетического кризиса. Об этом сообщается в его материале на сайте издания.

Он отметил, что Соединенные Штаты из-за несовершенств системы безопасности высоковольтных трансформаторов на электроподстанциях могут остаться без электричества. Кази пояснил, что в стране стали чаще происходить случаи диверсий, в результате которых из строя выходят электроподстанции.

По его словам, высоковольтные трансформаторы составляют около 3% от всех трансформаторов в США, но на них приходится порядка 70% всей электроэнергии страны, что делает их критически важными.

«Хорошо скоординированная группа людей могла бы эффективно вывести из строя всю энергосистему Соединенных Штатов в течение нескольких часов, если бы они просто обнаружили и саботировали эти важные трансформаторы», — считает автор статьи.

Кроме того, обозреватель подчеркнул, что опасность вызывает и долгий срок замены высоковольтных трансформаторов, который может растянуться до двух лет.

Масштабные санкции против России были введены США, европейскими странами и рядом других государств после того, как РФ начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о том, что СВО стала ответом на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР, она нацелена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее обозреватели The Wall Street Journal (WSJ) Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча указывали, что Европа обвиняет США в энергокризисе и ухудшении экономической ситуации.

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