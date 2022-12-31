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Bloomberg: миллиардер Мельниченко призвал ЮАР усовершенствовать угольные электростанции

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Валерий Левитин/РИА «Новости»

Властям Южно-Африканской республики (ЮАР) необходимо модернизировать собственную энергетическую систему, включая угольные электростанции. Слова российского бизнесмена, основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко приводит Bloomberg.

Соответствующее заявление миллиардер сделал в ходе своего визита в Южную Африку. По его словам, модернизация энергосистемы страны поможет в дальнейшем сохранить «разумную» цену на электроэнергию на внутреннем рынке. По состоянию на 30 декабря 2022 года, Forbes оценивал состояние Мельниченко в $27,5 млрд.

«Приоритетом для страны должен быть в первую очередь ремонт и модернизация существующего парка электростанций, потому что это быстро, это дешево и позволяет в то же время сохранить разумную цену на электроэнергию», — заявил Мельниченко.

Энергосистема ЮАР сосредоточена преимущественно на северо-востоке страны. Там расположены 14 угольных электростанций, которые регулярно выходят из строя по техническим причинам. В то же время эти энергообъекты покрывают до 80% потребностей страны в электричестве. По этой причине бесперебойность их работы должна оставаться одной из основных задач властей республики, уточняется в статье.

28 декабря агентство Bloomberg сообщило о приезде в ЮАР бизнесмена из России и основателя компании «Еврохим» Андрея Мельниченко. Одной из основных целей его визита в республику стала попытка лоббировать отмену санкций в кулуарах предвыборной конференции, которую организовала правящая партия Африканского национального конгресса. Мельниченко рассчитывает на то, что самая развитая в промышленном плане страна континента поддержит его призывы к Евросоюзу (ЕС) «решить проблему санкций».

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