Bloomberg: Илон Маск стал первым в мире человеком, потерявшим $200 млрд

Миллиардер, основатель SpaceX, Tesla и собственник Twitter Илон Маск стал первым в мире человеком, потерявшим $200 млрд, сообщает Bloomberg.

Его состояние на пике составляло до $340 млрд, достигнув этого значения к 4 ноября 2021 года. При этом он стал вторым в мире после Джеффа Безоса, кто накопил состояние в $200 млрд.

Резкое сокращение состояние Маска связано с тем, как акции Tesla упали в последние недели 2022 года, включая падение на 11% во вторник, 27 декабря. Став одним из пионеров всемирного рынка электромобилей, по мнению Bloomberg, Маск сдает позиции из-за конкурентов — на данный момент Tesla предлагает большие скидки покупателям, чтобы остаться на плаву.

Ранее глава Tesla Илон Маск разослал сотрудникам компании письма, в которых призвал их не беспокоиться по поводу резкого падения акций Tesla.

Письмо Маска начинается с того, что он поблагодарил сотрудников за «исключительный результат», достигнутый в 2022 году, а также призвал доставить все заказанные автомобили до полуночи 31 декабря.