Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: Илон Маск стал первым в мире человеком, потерявшим $200 млрд

close
100%
Patrick Pleul/Pool via Reuters

Миллиардер, основатель SpaceX, Tesla и собственник Twitter Илон Маск стал первым в мире человеком, потерявшим $200 млрд, сообщает Bloomberg.

Его состояние на пике составляло до $340 млрд, достигнув этого значения к 4 ноября 2021 года. При этом он стал вторым в мире после Джеффа Безоса, кто накопил состояние в $200 млрд.

Резкое сокращение состояние Маска связано с тем, как акции Tesla упали в последние недели 2022 года, включая падение на 11% во вторник, 27 декабря. Став одним из пионеров всемирного рынка электромобилей, по мнению Bloomberg, Маск сдает позиции из-за конкурентов — на данный момент Tesla предлагает большие скидки покупателям, чтобы остаться на плаву.

Ранее глава Tesla Илон Маск разослал сотрудникам компании письма, в которых призвал их не беспокоиться по поводу резкого падения акций Tesla.

Письмо Маска начинается с того, что он поблагодарил сотрудников за «исключительный результат», достигнутый в 2022 году, а также призвал доставить все заказанные автомобили до полуночи 31 декабря.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть