Мантуров заявил, что два самолета SSJ-New планируется поставить в 2023 году

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что два импортозамещенных самолета SSJ-New планируется поставить заказчику в 2023 году. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Производственным планом 2023 года предусмотрена поставка двух готовых самолетов SSJ-New, однако сначала нам нужно пройти испытания и сертификацию. Запуск полноценной серии предусмотрен программой в 2024 году», — сказал он.

Мантуров также уточнил, что сейчас российские авиакомпании используют 150 самолетов SSJ-100.

23 ноября стало известно, что в Комсомольске-на-Амуре, на территории производственного центра корпорации «Иркут» модернизируют производственный центр под новые ближнемагистральные лайнеры SSJ-New. Кроме того, на территории комплекса уже строится дополнительный ангар летно-испытательной станции, благодаря чему перевод сборки самолетов в прямоточную линию получится сделать быстрее.

Ранее Мантуров заявлял, что первый полет российского гражданского самолета Sukhoi Superjet New запланирован на весну 2023 года. Он уточнил, что для сертификационных испытаний нового Superjet изготавливаются два летных и один ресурсный самолет. По словам главы Минпромторга, первый опытный образец лайнера МС-21 с российским двигателем ПД-14 на данный момент совершил более 100 успешных полетов.

В начале сентября президент России Владимир Путин говорил, что гражданскую авиацию страны в ближайшем будущем ожидает «системное перевооружение» и переход на самолеты российского производства.