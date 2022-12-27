«Ситимобил» обратился в полицию в связи с утечкой данных клиентов и водителей

PR-директор «Ситимобил» Екатерина Зубенина заявила, что онлайн-сервис заказа такси уведомил Роскомнадзор (РКН) об утечке данных клиентов и водителей и предпринятых мерах по защите информации, а также обратилась в правоохранительные органы в связи с инцидентом. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, в компании с пятницы, 23 декабря, проводится внутреннее расследование. Оно должно позволить определить, какие еще данные попали в руки к злоумышленникам.

Зубенина подчеркнула, что та информация, которая оказалась в публичном доступе, является обезличенными номерами телефонов и количественными показателями поездок.

«Тот факт, что большинство номеров уже были доступны в базе слитых номеров в связи с крупными утечками других сервисов ранее, не снижает уровень нашей ответственности», — заявила она.

Ранее стало известно, что компания «Ситимобил» проводит внутреннее расследование утечки четырех тысяч фотографий паспортов сотрудничающих с сервисом водителей.

По результатам проверки в «Ситимобиле» пообещали применить дисциплинарное взыскание к ответственным за случившееся лицам.