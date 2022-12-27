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Глава Минэкономики Австрии Кохер: цены на энергоносители в ЕС снизятся со временем

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Depositphotos

Министр труда и экономики Австрии Мартин Кохер заявил в интервью Der Standard, что цены на энергоносители в странах ЕС со временем снизятся в связи с созданием новых элементов инфраструктуры по доставке углеводородов.

«Строится инфраструктура, новые трубопроводы, новые терминалы сжиженного газа. При этом цена должна снизиться, даже если на это потребуется время», — сказал министр.

По его словам, «в идеале» у стран ЕС получится в краткосрочной перспективе смягчить развитие цен, после чего устранить причины их роста на уровне Европы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что введение Евросоюзом предельных цен на газ может повлечь за собой только ухудшение ситуации с энергетическим кризисом.

Механизм потолка цен на газ, который согласовали в ЕС, может помочь предотвратить колебания цен. Однако из-за этого Европа станет уязвимой, в частности в вопросе поставок газа и росте конкуренции со стороны азиатских стран, отметили в публикации.

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