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Россияне в декабре интересовались санкциями в восемь раз чаще, чем в феврале

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россияне проявили интерес к санкциям в декабре 2022 года – число таких поисковых запросов выросло в восемь раз по сравнению с февралем и вдвое по сравнению с мартом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру».

«Интерес к санкциям, дефолту и частичной мобилизации был кратковременным, но интенсивным. Санкциями интересовались с февраля по апрель: за последний месяц зимы число запросов выросло в восемь раз и за март еще в два раза, но с наступлением апреля число запросов вернулось к докризисным значениям. Внимание к теме дефолта стало проявляться чуть позже — в марте, и тогда же достигло своего пика: за месяц спрос увеличился в 17 раз. В сентябре пользователей начала волновать тема мобилизации. В частности, пользователей интересовала зарплата мобилизованных» — отметил head of SEO маркетплейса Евгений Сметанин.

Эксперт назвал еще ряд тем, которые были популярны в поисковых запросах от граждан в 2022 году. По его словам, россияне также стали чаще интересоваться курсами валют.

«В поле внимания оказались инвестиционные валюты — доллар, евро и юань, а также валюты стран ближнего зарубежья: Армении, Грузии, Киргизии и Казахстана. Основной скачок спроса произошел в марте, к маю немного спал, но сохранялся на повышенном уровне», — резюмировал эксперт.

Сметанин уточнил, что в этом году россияне чаще интересовались вкладами, чем кредитами. Повышенный интерес к сбережениями был подогрет ставками по депозитам на уровне 20% годовых в марте, добавил он.

Кроме того, граждане проявили интерес к ипотеке.

«В этом году спрос на ипотеку был скачкообразным. Пики пришлись на март, июнь и август. Несмотря на рост ставок, весной люди интересовались ипотекой как инструментом сохранения средств. Однако под конец марта потребительский интерес сошел на нет из-за роста ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%, остался только информационный спрос. Когда в июне она вернулась на прежний уровень, потребительский интерес возобновился и пережил несколько фаз роста, а с августа начал вновь снижаться», — сказал Сметанин.

Помимо льготной, наблюдался резкий всплеск спроса на IT-ипотеку, введенную в мае для поддержки технических специалистов, заключил он.

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