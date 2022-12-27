ВЦИОМ: большинство россиян так или иначе не устраивает действующая экономическая политика властей

Действующая экономическая политика российских властей не устраивает 29% граждан, еще 28% респондентов «отчасти» не разделяют нынешний макроэкономический курс. В то же время 37% россиян считают оптимальный текущий вектор развития страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В ноябре показатель удовлетворенности населения экономической и социальной политикой государства составил 36 пунктов: 37% россиян отмечали, что в целом их устраивает экономическая политика, проводимая властями; процент недовольных — 29%; еще 28% указали, что отчасти довольны, а отчасти нет», — говорится в материале.

Россияне в большей степени разделяют проводимую властями социальную, нежели экономическую политику. В этой категории доля положительно настроенных людей оказалась выше, указали во ВЦИОМ.

«Замеры удовлетворенности социальной политикой указывают на преобладание положительных оценок в течение года: доля россиян, довольных проводимой социальной политикой, находилась в диапазоне 31–44%, недовольных — 24-35%. Индекс менялся от 24 до 52 пунктов, максимум пришелся на август», — заключается в пресс-релизе.

26 декабря вице-премьер, руководитель министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил об отсутствии намерения у властей республики вводить антироссийские санкций вслед за западными странами. В то же время он уточнил, что Астана также не будет помогать Москве в обходе данных торговых ограничений.