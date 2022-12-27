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Forbes: Порошенко потерял статус миллиардера

Forbes: состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко сократилось до $730 миллионов

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Kyodo/Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко лишился статуса миллиардера. Об этом сообщает издание Forbes.ua, опубликовавшее рейтинг 20 самых богатых украинских предпринимателей .

«Петр Порошенко. Сфера — Пищевая промышленность. Компания — ROSHEN. Состояние (на) февраль 2022 — $1,6 миллиарда. Состояние (на) декабрь 2022 — $730 миллионов», — сказано в статье.

При этом в рейтинге издания Порошенко занимает 12 место.

Кроме того, по данным Forbes.ua, состояние 20 богатейших граждан Украины сократилось более, чем на $20 млрд.

Ранее сообщалось, что Игорь Коломойский — некогда один из самых богатых людей Украины — лишился статуса долларового миллиардера. Его состояние после национализации «Укрнафты» Forbes оценил в $850 млн, хотя еще в начале 2022-го оно достигало $1,9 млрд.

В марте 2022 года Forbes писало, что украинские олигархи и крупные бизнесмены потеряли с начала специальной военной операции миллиарды долларов.

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