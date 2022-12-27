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Forbes: 20 богатейших граждан Украины с февраля потеряли более $20 млрд

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Ирина Александрова/РИА Новости

20 богатейших граждан Украины с начала российской специальной военной операции в этой стране потеряли до $22,5 млрд. Об этом сообщает Forbes.ua.

Издание перечислило трех богатейших украинцев

Первый из них Ринат Ахметов — совладелец «Метинвеста», этой компании принадлежал металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, а также активы энергохолдинга ДТЭК. Состояние Ахметова оценивается в $4,4 млрд, с февраля он потерял почти $9 млрд.

На втором и третьем месте в списке Forbes оказались совладельцы сервиса Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко, которые потеряли с начала СВО по $1,7 млрд. В начале года оба бизнесмена владели по $4 млрд.

Издание отмечает, что самые большие убытки потерпела сфера металлургии и связанные с ней отрасли промышленности.

Ранее Forbes сообщал, что пять миллиардеров из Азии разбогатели на фоне всеобщего падения доходов в мире.

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