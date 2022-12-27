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«Ведомости»: российские операторы повысят цены на сотовую связь в 2023 году

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Тарифы сотовой связи для россиян увеличатся в следующем году. Операторы уже начали уведомлять своих абонентов о грядущем изменении стоимости услуг в связи с повышением затрат на оборудование, сообщает газета «Ведомости» на соответствующие заявления клиентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2.

«Мы меняем цены из-за роста затрат на оборудование. Понимаем, что это может быть неожиданно», — говорится в сообщении оператора, которое получил абонент «Мегафона».

В полученном сообщении также было указано на увеличение стоимости тарифных условий на 32,5 рубля — до 357,5 руб. в месяц. Оператор также предложил клиенту альтернативный вариант — перейти на другой тариф с ежемесячной оплатой в 360 рублей с учетом увеличенного количества звонков.

По словам представителя Tele2, изменение стоимости тарифов в большинстве случаев составляет не более 50 руб. в месяц. МТС, в свою очередь, уведомила абонентов о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета. В то же время «Билайн» начал обзванивать клиентов с предложением подключать дополнительные платные услуги, уточняется в статье.

9 декабря газета «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) сообщила, что переход сотовых операторов России на отечественное оборудование в полном объеме могут отложить до 2025–2028 годов. Из-за международных санкций операторы столкнулись с невозможностью перехода на исключительно российские радиоэлектронные средства (в частности, базовые станции LTE) с 2023 года, как планировалось.

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