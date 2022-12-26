Les Echos: мировые рынки опасаются снижения добычи нефти в России

Мировые рынки опасаются снижения добычи нефти в России, сообщает французская газета Les Echos.

По данным издания, на нефтяном рынке уже фиксируется высокая волатильность, а стоимость топлива стала повышаться на фоне возможного сокращения предложения на рынке.

На цену нефти также повлияло решение США об уменьшении ее запасов и начале закупок сырья для того, чтобы восполнить резервы.

Ранее сообщалось, что если цена на нефть в следующем году будет ниже $70 за баррель, Минфин России не станет пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, правительство старается меньше зависеть от ценовых или других факторов, которые могут повлиять на пополнение бюджета, в связи с чем на 2023 год была заложена цена $70 за баррель.

Министр указал, что при низкой стоимости топлива правительство допускает дополнительные заимствования на рынке, либо задействование ресурсов ФНБ.