«Транснефть»: Украина с 1 января повысит тарифы на 18,3% за транзит нефти по «Дружбе»

Украина с 1 января 2023 года повышает тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 18,3%. Об этом следует из данных на сайте российской компании «Транснефть», передает ТАСС.

Уточняется, что тариф на прокачку в направлении Словакии и Венгрии повысится на €2,1 — до €13,6 за тонну.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на письмо «Укртранснафты» сообщало, что Украина в 2023 году планирует повысить плату за транзит российской нефти по «Дружбе» в Восточную Европу.

По информации агентства, украинский оператор сообщил «Транснефти», что «продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры» привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива и запасных частей.

Позже официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявлял, что компания получила письмо «Укртранснафты» о повышении тарифов на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в 2023 году.