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Эксперт оценил решение Москвы не продавать нефть странам, указывающим на соблюдение «потолка» цен

Эксперт Громов: отказываясь поставлять нефть, Россия отстаивает рыночные правила

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Максим Богодвид/РИА Новости

Россия, отказываясь поставлять нефть странам, указавшим на соблюдение «потолка» цен на нефть, отстаивает правила рынка, заявил в интервью Pravda.Ru главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Он напомнил, что Москва готовилась к западному эмбарго на углеводороды длительное время.

«Мы готовились к этому «потолку» шесть месяцев из-за вероятного введения европейского нефтяного эмбарго. Россия отстаивает рыночные правила игры, действует оптимально», — подчеркнул Громов.

Вместе с тем он отметил, что в ближайшие месяцы 2023 года Россия может пережить спад экспорта нефти из-за проблем с ее перенаправлением в Азиатский регион. Однако, по его словам, ситуация будет постепенно выправляться по мере решения логистических трудностей даже в условиях действий санкций.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва запретит поставку нефти и нефтепродуктов тем странам, которые намерены внешне регулировать цену российских энергоресурсов.

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