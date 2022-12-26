Эксперт оценил решение Москвы не продавать нефть странам, указывающим на соблюдение «потолка» цен

Россия, отказываясь поставлять нефть странам, указавшим на соблюдение «потолка» цен на нефть, отстаивает правила рынка, заявил в интервью Pravda.Ru главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Он напомнил, что Москва готовилась к западному эмбарго на углеводороды длительное время.

«Мы готовились к этому «потолку» шесть месяцев из-за вероятного введения европейского нефтяного эмбарго. Россия отстаивает рыночные правила игры, действует оптимально», — подчеркнул Громов.

Вместе с тем он отметил, что в ближайшие месяцы 2023 года Россия может пережить спад экспорта нефти из-за проблем с ее перенаправлением в Азиатский регион. Однако, по его словам, ситуация будет постепенно выправляться по мере решения логистических трудностей даже в условиях действий санкций.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва запретит поставку нефти и нефтепродуктов тем странам, которые намерены внешне регулировать цену российских энергоресурсов.