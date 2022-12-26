«Русал» в 2022 году направил 16,5 млрд рублей на социальные программы

«Русал» направил 16,5 млрд рублей на реализацию социальных программ в 2022 году, сообщает пресс-служба компании. Программы направлены на повышение качества жизни сотрудников, их семей и жителей городов ответственности компании.

«Мы не раз сталкивались с кризисами. Но даже в самые тяжелые времена на первом месте всегда были интересы трудовых коллективов. Наша цель остается неизменной – создание безопасных условий труда и новых возможностей для комфортной жизни сотрудников «Русала» и жителей наших городов. Компания ответственно выполняет свои социальные обязательства и расширяет программы, направленные на повышение качества жизни людей в городах, где расположены наши предприятия», — сказала заместитель генерального директора «Русала» по управлению персоналом Наталья Альбрехт.

Она подчеркнула, что компания рассчитывает, что все социальные инициативы получат продолжение и в следующем году.

В компании рассказали, что в марте 2022 года на 10% была повышена зарплата сотрудников российских предприятий. При этом повышение происходило дважды и в 2021 году: в феврале до 20% и в сентябре – еще на 10%. Кроме того, в декабре в компании принято решение о выплате сотрудникам рабочих специальностей годовых премий, которые составят 100% зарплаты.

Помимо повышения зарплат и выплат премий «Русал» постоянно индексирует затраты на льготы и социальный пакет для сотрудников. При этом «Русал» традиционно уделяет большое внимание охране здоровья. Всем сотрудникам компании предоставляется полис ДМС или возможность бесплатно лечиться в корпоративных медицинских центрах.

Кроме того, в регионах продолжает действовать жилищная программа, которая позволяет работнику на выгодных условиях приобрести свое жилье в городе – 0% первоначальный взнос. При этом 50% ежемесячного платежа, включая проценты и основное тело долга, платит компания.

Также в этом году продолжилась работа по созданию современных микрорайонов в сибирских городах, где работают предприятия «Русала». На средства компании будут построены кварталы со всей необходимой для жизни и отдыха инфраструктурой. По таким проектам в следующем году начнется строительство жилья в Ачинске и Братске. Впоследствии программа распространится и на другие сибирские города компании.