Контрразведка Швеции: конкретных улик в деле о ЧП на «Северных потоках» нет

Высокопоставленный представитель контрразведки Швеции Даниэль Стенлинг заявил, что у них нет конкретных улик в расследовании инцидента на «Северных потоках». Об этом он сообщил в интервью газете New York Times.

«У нас нет конкретных улик», — сказал он.

Издание отмечает, что таким образом Стенлинг прокомментировал информацию о решении властей Швеции держать детали своего расследования в секрете от западных союзников, которое вызвало слухи, что, возможно, следователи уже раскрыли дело, но из стратегических интересов хранят молчание.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что террористические акты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были организованы «теми, кому это выгодно». По его словам, ответственных за взрывы на данных трубопроводах уже «ловили за руку» на подобном.

До этого посольство РФ в Вашингтоне сообщало, что Россия будет настаивать на своем участии в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завело дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.