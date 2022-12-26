Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Контрразведка Швеции: конкретных улик в деле о ЧП на «Северных потоках» нет

В контрразведке Швеции заявили, что конкретных улик в расследовании ЧП на Nord Stream нет

close
100%
Swedish Coast Guard/AP

Высокопоставленный представитель контрразведки Швеции Даниэль Стенлинг заявил, что у них нет конкретных улик в расследовании инцидента на «Северных потоках». Об этом он сообщил в интервью газете New York Times.

«У нас нет конкретных улик», — сказал он.

Издание отмечает, что таким образом Стенлинг прокомментировал информацию о решении властей Швеции держать детали своего расследования в секрете от западных союзников, которое вызвало слухи, что, возможно, следователи уже раскрыли дело, но из стратегических интересов хранят молчание.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что террористические акты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были организованы «теми, кому это выгодно». По его словам, ответственных за взрывы на данных трубопроводах уже «ловили за руку» на подобном.

До этого посольство РФ в Вашингтоне сообщало, что Россия будет настаивать на своем участии в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завело дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть