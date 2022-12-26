Производитель крабовых палочек «Санта Бремор» хочет расширить производство в Подмосковье

Белорусский производитель крабовых палочек «Санта Бремор» может наладить производство на подмосковном заводе «Русское море». Белорусская компания уже получила декларации соответствия на японское оборудование для выпуска крабовых палочек и имитации крабового мяса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию Росаккредитации. По информации газеты, намерения компании объясняются трудностями с закупками импортного сырья на фоне антироссийских санкций.

У «Санта Бремор» пять заводов по производству крабовых палочек в Белоруссии. У компании также есть один завод в России. На нем компания планирует наладить производство крабовых палочек.

По информации «Коммерсанта», в продаже уже есть крабовые палочки и имитация крабового мяса под маркой «Русское море», которые произведены в Белоруссии.

В компаниях «Русское море» и «Санта Бремор» газете отказались комментировать расширение производства.

«Санта Бремор» зарегистрирована в 1993 году. В мае 2022 года после введения санкций против России и Беларуси «Санта Бремор» приостановила поставки рыбы в Россию, поскольку Норвегия прекратила поставки норвежского и фарерского лосося.