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Вице-премьер Новак: объемы экспорта российского газа по итогам года упадут на 25%

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

По итогам 12 месяцев текущего года объемы экспорта российского газа могут снизиться на четверть — на 25% в сравнении с показателями за 2021-й. При этом уровень добычи сырья на внутреннем рынке снизится на 12% в связи с сокращением мощностей экспортной инфраструктуры, приводит слова вице-премьера Александра Новака ТАСС.

«Что касается газа, то его добыча и экспорт вынужденно упадут. Добыча газа по итогам года будет на 12% меньше, чем в 2021 году, а экспорт снизится примерно на четверть. Это связано в первую очередь с остановкой работы экспортной инфраструктуры», — заявил Новак.

По его словам, частично заместить выпавшие объемы экспортного природного газа удастся с помощью наращивания вывоза сжиженного природного газа (СПГ). Его экспорт по итогам 11 месяцев текущего года увеличился более чем на 8,7%.

Одним из ключевых направлений для транспортировки данного вида топлива, несмотря на введенные сырьевые санкции, остается Евросоюз (ЕС). Как уточнил Новак, с начала года Россия отправила в европейские страны 19,4 млрд кубометров СПГ.

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