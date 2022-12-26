Аналитики FinExpertiza заявили о рекордном за десять лет числе уволившихся из российских компаний

По итогам третьего квартала 2022 года российские компании покинули в общей сложности 3,24 млн человек. Такого высокого показателя на внутреннем рынке труда не фиксировалось с 2013 года, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании FinExpertiza.

«Рекордным в третьем квартале стало как число увольнений, так и количество нанятых новых сотрудников. В этот период российские компании покинули 3,24 млн человек, что является абсолютным максимумом за весь период доступной статистики с 2013 года <....> А на работу устроились 3,17 млн человек <....> Лидерами по увольнениям и найму стали разные отрасли», — говорится в материале.

Основной причиной роста числа увольнений в третьем квартале 2022 года стал процесс реорганизации ряда компаний с зарубежным участием в связи с действием международных санкций против России. Во ВНИИ труда, подведомственному Минтруду, пояснили, что при смене юридического лица трудовые договоры с прежним собственником расторгаются.

26 декабря аналитики FinExpertiza представили результаты исследования, согласно которым уровень неполной занятости в российских крупных и средних компаниях к концу сентября текущего года превысил пандемийные значения и достиг отметки 4,66 млн человек. В годовом выражении этот показатель вырос на 7,3%, или на 319 тыс. человек.