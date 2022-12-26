Лавров: в ближайшее время мир будет наблюдать за сильным сокращением возможностей Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что в ближайшее время мир будет наблюдать за тем, как у США и их союзников очень сильно сокращаются возможности. Об этом дипломат сказал во время рабочей встречи с руководителями СМИ РФ, передает ТАСС.

По словам главы российского МИД, Запад больше не сможет «рулить» в мировой экономике так, как он на это рассчитывает.

«Хочет он или не хочет, придется договариваться», — сказал Лавров.

Ранее Лавров высказал уверенность в том, что большинство стран мира не разделяет попыток утвердить доминирование Соединенных Штатов и союзников на мировой арене.

Также российский министр заявлял, что США и государства Европы, в частности ФРГ и Франция, хорошо умеют «выстраивать» журналистов и СМИ для того, чтобы добиться лояльности граждан к курсу на поддержку Украины. По его словам, это хорошо видно на примере администрации президента США Джо Байдена.