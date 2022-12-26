FinExpertiza: неполная занятость в России к концу сентября превысила пиковые пандемийные значения

С июля по сентябрь текущего года уровень неполной занятости в России превысил пиковые пандемийные значения и достиг отметки 4,66 млн человек. В годовом выражении этот показатель вырос на 7,3%, или на 319 тыс. человек, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные компании FinExpertiza.

Под не полностью занятыми аналитики подразумевают тех сотрудников, которые работают менее 40 часов в неделю, по инициативе работодателя или по собственной, а также людей, находящихся в простое или в отпуске без сохранения заработной платы. Кроме того, понятие неполная занятость также включается в себя временные отгулы в российских крупных и средних предприятиях.

«Неполная занятость на российских предприятиях в июле--сентябре 2022 года достигла рекордных 4,66 млн человек, выше пиковых значений пандемии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число занятых неполное время выросло на 7,3%, или на 319 тыс. человек», — говорится в материале.

При этом по итогам третьего квартала 2022 года аналитики зафиксировали рекордное число увольнений и количество нанятых сотрудников. В этот период российские компании покинули 3,24 млн человек, а на работу устроились 3,17 млн человек, уточняется в статье.

29 августа первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов заявил о сохраняющихся рисках на российском рынке труда из-за ухода ряда зарубежных компаний. Речь шла о высвобождении занятых или перевода их в разного рода промежуточные формы, подразумевающие неполную занятость, снижение заработной платы и принудительные отпуска.