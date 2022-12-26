Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Dell назначила нового руководителя двух своих российских структур после решения об уходе с рынка

close
100%
Dell

Американский производитель компьютеров Dell сменил руководителя двух своих российских структур. Изменения в руководстве коснулись ключевого юридического лица компании-разработчика в России, а также одного из офисов фирмы — производителя систем хранения данных ЕМС, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Соответствующая запись в реестр юридических лиц была внесена 8 декабря. Новым генеральным директором компании ООО «Делл» стала Наталия Алюшина, 19 декабря также назначенная руководителем «Санкт-Петербургского центра разработок ЕМС», — говорится в материале.

До недавнего времени руководителем основного юрлица Dell на российском рынке был Борис Щербаков. Он также занимал пост главы и других юрлиц EMC, включая «ЕМС Информационные системы Си-ай-эс», уточняется в статье.

В феврале американский производитель компьютеров приостановил продажи своей техники в России из-за обострения конфликта на Украине. А спустя полгода — в конце августа — интерне-издание CNews со ссылкой на источник на рынке дистрибуции сообщило, что руководство Dell решило окончательно покинуть российский рынок и сократить всех сотрудников в стране. Таковых на внутреннем рынке насчитывалось около 50 человек.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть