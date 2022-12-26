Dell назначила нового руководителя двух своих российских структур после решения об уходе с рынка

Американский производитель компьютеров Dell сменил руководителя двух своих российских структур. Изменения в руководстве коснулись ключевого юридического лица компании-разработчика в России, а также одного из офисов фирмы — производителя систем хранения данных ЕМС, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Соответствующая запись в реестр юридических лиц была внесена 8 декабря. Новым генеральным директором компании ООО «Делл» стала Наталия Алюшина, 19 декабря также назначенная руководителем «Санкт-Петербургского центра разработок ЕМС», — говорится в материале.

До недавнего времени руководителем основного юрлица Dell на российском рынке был Борис Щербаков. Он также занимал пост главы и других юрлиц EMC, включая «ЕМС Информационные системы Си-ай-эс», уточняется в статье.

В феврале американский производитель компьютеров приостановил продажи своей техники в России из-за обострения конфликта на Украине. А спустя полгода — в конце августа — интерне-издание CNews со ссылкой на источник на рынке дистрибуции сообщило, что руководство Dell решило окончательно покинуть российский рынок и сократить всех сотрудников в стране. Таковых на внутреннем рынке насчитывалось около 50 человек.