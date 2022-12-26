Новак заявил о росте поставок СПГ из России в Евросоюз

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в рамках интервью для ТАСС сделал заявление, в соответствии с которым рынок Евросоюза вплоть до настоящего времени остается открытым для сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого из России.

«За 11 месяцев 2022 года они (поставки) выросли до 19,4 млрд кубометров», — цитирует министра газета «Взгляд».

Кроме того, Новак отметил, что в соответствии с итогами подходящего к концу года, объем поставок СПГ с территории России в страны Евросоюза будет зафиксирован на уровне 21 млрд куб. м.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Новак предупредил о том, что стоит ожидать от некоторых европейских государств просьбы сделать для них исключение в рамках эмбарго на поставки российских нефтепродуктов. Он также отметил, что не понимает, чем Европа собирается заменить нефть, поставляемую из России.