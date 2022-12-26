Вице-премьер Новак спрогнозировал, что цены на газ в Европе не вернутся к уровню 2021 года

Цена газа в Европе в ближайшее время останется высокой, вернуться на показатели начала 2021 года в $200-250 за 1 тыс. кубометров не удастся. Такой прогноз дал в беседе с ТАСС вице-премьер России Александр Новак.

Он отметил, что стоимость топлива во многом будет зависеть от температуры в зимний сезон, однако «в ближайшей перспективе цены останутся высокими из-за дефицита».

«Я не вижу, за счет чего цены могли бы вернуться на уровни начала 2021 года — $200-250 за 1 тыс. кубометров», — добавил Новак.

По его словам, ситуация с ценами на энергоресурсы крайне волатильная, и такая тенденция будет наблюдаться и в 2023 году на газовом и нефтяных рынках.

В то же время Россия не отказалась от своих экспортных планов и намерения стать крупным игроком на мировом рынке углеводородов, указал вице-премьер.

Ранее Новак высказал мнение, что Европа неминуемо столкнется с дефицитом газа в 2022 году. По его мнению, лидеры западных стран получают сиюминутные политические выгоды, однако не экономические. При этом в долгосрочной перспективе, по словам Новака, решение ЕС ввести потолок цен на российский газ и другие санкции провоцируют глубокий долгосрочный кризис и дестабилизацию в регионе.