«Яков и партнеры»: 75% российских компаний ждут улучшения дел в течение полугода

Большинство российских компаний выразили надежду на улучшение дел в течение полугода или сохранение текущих позиций. При этом уверенность в дальнейшем прогрессе высказали 75% фирм, следует из результатов опроса, проведенного аналитиками консалтинговой компании «Яков и партнеры» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

«Половина лидеров российского бизнеса отметили улучшение состояния их бизнеса за последние шесть месяцев, а 75% выразили уверенность в улучшении или сохранении текущего состояния в ближайшие полгода <....> Самыми позитивными тут также стали представители банковской отрасли, ИТ и телекома», — говорится в пресс-релизе.

При этом положительного взгляда на дальнейшее развитие бизнеса придержались не все российские компании. Более настороженно к вопросу будущего развития отнеслись представители энергетического и металлургического секторов экономики.

«Менее четверти лидеров российских компаний указали на ухудшение положения их компаний за последние шесть месяцев, что может говорить о восстановлении настроений в российской экономике после череды санкций. 36% представителей добывающих и обрабатывающих отраслей заявили об ухудшении обстановки <....> Более негативный прогноз высказали представители энергетики и металлургии», — заключается в документе.

15 ноября аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» представили отчет, согласно которому России потребуются 400-500 млрд рублей для покрытия дефицита чипов. Эти денежные средства необходимо вложить в развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для обеспечения потребностей местных производителей в выпуске высокотехнологичной продукции.