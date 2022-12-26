«Известия»: Минстрой выступил за повышение тарифов ЖКУ с учетом платежеспособности россиян

Общественный совет при Минстрое России предложил изменить схему формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и выступил за их повышение с учетом платежеспособности россиян, пишет газета «Известия».

По словам руководителя комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирины Булгаковой, в настоящее время индексация тарифов на коммунальные услуги формируется исходя из уровня инфляции. По ее мнению, цены необходимо формировать так, чтобы счета смогли оплачивать большинство россиян, а для остальных граждан необходимо предусмотреть адресные льготы.

«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения», — сказала глава комиссии.

Булгакова уверена, что если в регионе коммунальные услуги не могут оплатить более 30% жителей, то в области «что-то не то с тарифами».

В Минстрое добавили, что рост тарифов на ЖКУ ограничивается предельным индексом: с 1 декабря 2022 года он достигает 9%, а фактический уровень составляет только 6,5–7,87%, по данным Росстата.

Ранее «Известия» писали, что в России предложили изменить систему сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).