Эксперт перечислил профессии, в которых в 2023 году произойдет гонка зарплат

Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев сообщил в разговоре с агентством «Прайм», что рост зарплат возможен в сферах, которые испытывают дефицит кадров.

По мнению эксперта, заработная плата будет расти в IT, строительной отрасли, в транспортной сфере и у менеджеров среднего звена, топ-менеджеров.

Также, по словам Дударева, нехватка персонала будет наблюдаться в сферах, нуждающихся в рабочих руках, квалифицированных инженерах и представителях технических профессий. И там тоже возможен рост зарплат.

Специалист добавил, что в 2023 году будут востребованы специалисты со знанием китайского и арабского языков, так как тренд на переориентацию рынка на восток сохранится.

Ранее президент России Владимир Путин поручил в начале 2023 года добиться роста зарплат бюджетников такими же темпами, как в среднем по экономике.