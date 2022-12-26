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Экономист назвал инфляцию детищем США

Экономист Быков: инфляцию придумали в США для скупки золота через выпуск квази-денег

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Depositphotos

Историк-экономист Андрей Быков в разговоре с агентством «Прайм» отметил, что США искусственно создали инфляцию, чтобы через выпуск необеспеченных бумажных квази-денег скупать на них золото.

Быков уточнил, что за 100 лет инфляции было куплено примерно 1 650 000 т золота. Это порядка 90% всего золота, которое было добыто человечеством за всю его историю.

«Сегодня США готовятся вернуться к использованию золотых монет: в их роли выступят цифровые «золотые монеты» Центробанка», — сказал он. По его словам, если США станут монополистом золота, они смогут управлять всеми деньгами мира, и это непредсказуемо отразится на ценах.

Эксперт подчеркнул, что деньги должны иметь собственную стоимость, только тогда они могут выполнять функцию инструмента для эквивалентного обмена товарами и услугами между людьми.

«В противном случае это инструмент ограбления населения при помощи инфляции», — резюмировал Быков.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил укрепление доллара в 2023 году из-за рекордной инфляции.

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